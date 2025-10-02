Secretaria de Educação de Jaru realiza reunião com orientadores e gestores das escolas da rede municipal

Publicada em 02/10/2025 às 14h16
A Secretaria Municipal de Educação de Jaru – Semed, promoveu na última quarta-feira (01), mais um encontro para alinhar e fortalecer as ações do Programa Buscativa Escolar no município.
A reunião aconteceu no auditório da Escola Maria de Lourdes, no setor 07, e reuniu orientadores educacionais e gestores das escolas da rede municipal de ensino, que receberam orientações sobre o uso e registro de informações na plataforma digital do programa.
Segundo a secretária de educação, Cleide Gonçalves, na ocasião, também foram discutidas estratégias e ferramentas para combater a evasão escolar e garantir o direito à educação a todas as crianças e adolescentes do município. “O nosso compromisso é não deixar nenhum estudante para trás. Trabalharemos incansavelmente para garantir educação e cidadania para todas as nossas crianças e adolescentes”, afirmou.
O encontro destacou ainda a importância da articulação entre escolas, famílias e órgãos parceiros na identificação, acompanhamento e reintegração de estudantes que estejam fora da escola ou em risco de abandono, além dos principais desafios enfrentados pelas unidades escolares no processo de busca ativa.
