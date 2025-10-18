Saúde faz Campanha de Multivacinação 2025 no município de Vilhena

Publicada em 18/10/2025 às 08h56
O setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) deu início, neste mês de outubro, à Campanha de Multivacinação 2025 em Vilhena, com o objetivo de atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos de idade.
A ação segue até o dia 31 de outubro em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. Pais e responsáveis devem levar a caderneta de vacinação para que as equipes avaliem e atualizem as doses pendentes conforme o Calendário Nacional de Vacinação 2025.
A mobilização maior da campanha, conhecida como Dia D de Multivacinação, será no sábado, 18 de outubro, das 7h às 13h, quando todas as UBSs estarão atendendo o público.
Conforme Aline Aranha, coordenadora do setor, todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação 2025 estarão disponíveis, incluindo: Covid-19, BCG, Hepatite B, Penta (DTP/Hib/HB), Poliomielite inativada, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente (conjugada), Meningocócica C (conjugada), Meningocócica ACWY (conjugada), Influenza, Covid-19, Febre amarela, Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), Varicela, DTP, Hepatite A e HPV.
A Semus reforça a importância de manter a caderneta de vacinação em dia, lembrando que a imunização é a forma mais eficaz de proteger crianças e adolescentes contra doenças graves. Participar da campanha garante saúde e bem-estar para toda a família, prevenindo complicações e promovendo a qualidade de vida da população.U
