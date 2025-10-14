Samuel pode ser o nome da esquerda, Léo Moraes se consolida como liderança e Câmara de Porto Velho reforça transparência

Publicada em 14/10/2025 às 09h34
Corina Machado mantém a chama acesa da democracia em meio a escuridão crescente do autoritarismo no mundo
CARO LEITOR, o Prêmio Nobel da Paz reconheceu uma mulher que mantém a chama acesa da democracia em meio à escuridão crescente do autoritarismo no mundo. O prêmio à venezuelana Corina Machado, líder da oposição ao regime de Nicolás Maduro, significa uma luz para o mundo em defesa da democracia e dos direitos humanos. Corina Machado, mesmo com espectro ideológico de direita, representa a luta pela redemocratização da Venezuela. Corina Machado, no Parlamento Venezuelano, enfrentou Hugo Chávez denunciando o autoritarismo do seu governo e os caminhos que levaram a Venezuela à escuridão cultural, social, econômica e política. Corina sempre optou pela luz do voto e da urna, mas em 2024 foi impedida por Nicolás Maduro de disputar a Presidência da Venezuela. Ela, corajosamente, unificou a oposição em torno de Edmundo Gonzalez, organizou um movimento suprapartidário para documentar os boletins de urnas e denunciou ao mundo a recondução fraudulenta de um ditador e o consumado assalto de votos. Por sua vez, Corina Machado se manteve no país e faz resistência ao regime de Nicolás Maduro. O Nobel da Paz de 2025 é um alerta global contra escolhas por líderes e regimes autoritários.
Críticas
Muita gente reagiu com críticas ao Prêmio Nobel da Paz deste ano, concedido à líder venezuelana María Corina Machado. Para quem não sabe, o prêmio é um gesto político e uma mensagem de que não há paz e justiça social sem democracia.
Regime
O regime de Nicolás Maduro capturou instituições, cooptou tribunais, manipula eleições e forjou uma elite econômica blindada pelo poder político. Quem ousa discordar, é punido. E a punição não é simbólica. É real, é prisão, é exílio.
Escuridão
O povo venezuelano vive debaixo de um regime autoritário que silencia a oposição, persegue dissidentes e destrói as bases da economia do país, por sua vez, coloca a democracia na escuridão.
Consentido
A melhor notícia do Comitê do Prêmio Nobel da Paz é que o prêmio não foi para o presidente dos EUA Donald Trump (Republicanos). Em meio à escuridão, muitos evitam falar que os EUA vivem o pior tipo de autocracia, ou seja, o autoritarismo consentido.
Confundido
O Prêmio Nobel da Paz nas mãos desse autoritarismo consentido seria confundido como aval a um estilo autoritário de governo jamais visto nos 250 anos de história estadunidense em defesa da democracia e da livre-iniciativa.
Atraso
A Casa Branca reclamou do Comitê do Prêmio Nobel da Paz por escolher Corina Machado em vez do presidente Donald Trump (Republicanos). Entretanto, o cessar-fogo em Gaza chega com atraso de 65.062 mortes e 165.697 feridos.
Defesa
O Brasil, desde os tempos do Barão de Rio Branco, tem vocação para exercer um papel diplomático de moderação na América do Sul e no mundo. O presidente Lula (PT-SP) deixou clara a posição do nosso país em defesa da democracia quando não reconheceu os resultados das últimas eleições na Venezuela.
Palanque
A esquerda em Rondônia tenta organizar um palanque para o presidente Lula (PT-SP) nas eleições de 2026. Esse palanque segue sem pré-candidato a governador, mas conta com dois pré-candidatos a senadores, ou seja, senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) e o ex-senador Acir Gurgacz (PDT-Ji-Paraná), esse último segue inelegível por enquanto.
Ungido
Quem pode faturar diante desse cenário da esquerda sem pré-candidato a governador é o advogado Samuel Costa (REDE-Porto Velho). Mais maduro e curtido por duas eleições majoritárias e duas proporcionais sem sucesso nas urnas, de repente pode ser ungido como candidato da esquerda ao governo nas eleições do próximo ano.
Semelhante
O advogado Samuel Costa (REDE-Porto Velho) tem uma carreira política semelhante à do ex-presidente dos EUA, Abraham Lincoln (Partido da União Nacional). Lincoln perdeu seis eleições ao longo de sua carreira política antes de ser eleito presidente.
Homenageou
O Plenário da Assembleia Legislativa homenageou com o Título Honorífico de Cidadão do estado de Rondônia os desembargadores Raduan Miguel Filho e Alexandre Miguel. A propositura conjunta foi apresentada pelos deputados estaduais Alan Queiroz (Podemos-Porto Velho) e Cirone Deiró (União Brasil-Cacoal).
Abrupto
A homenagem aos desembargadores Raduan Miguel Filho e Alexandre Miguel contou com um movimento abrupto desrespeitoso do cerimonial da ALERO com os jornalistas presentes no Plenário da ALERO. Ou seja, a Chefe do Cerimonial mandou retirar todos os jornalistas, mesmo trajando terno, passeio formal e esporte fino.
Comportamento
Antes, a gestão da Casa de Leis barrava jornalistas, agora os retira dos eventos, inclusive um evento aberto ao público conforme o Regimento Interno da Casa de Leis. A Chefe do Cerimonial parece não se espelhar no comportamento do presidente da Casa, deputado estadual Alex Redano (Republicanos-Ariquemes), bem como do escalão que o cerca, cordiais e parceiros da imprensa.
Prometeu
No início da gestão, o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos-Ariquemes), deputado estadual Alex Redano (Republicanos-Ariquemes), recebeu a imprensa para um jantar na casa do advogado Guilherme Erse, por sua vez, esse prometeu aos jornalistas presentes tratamento respeitoso e amigável com a imprensa, o que não está acontecendo por parte de quem conduz o Cerimonial da Casa.
Atendido
O primeiro-secretário da Mesa Diretora, deputado estadual Alan Queiroz (Podemos-Porto Velho), de forma educada, elegante e gentleman no seu jeito de ser no trato com seus semelhantes, interviu para a imprensa permanecer no Plenário durante a homenagem aos desembargadores Raduan Miguel Filho e Alexandre Miguel. Mas não foi atendido pela Chefe do Cerimonial.
Emergente
Nos bastidores do poder, comenta-se que o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes (Podemos-Porto Velho), se consolida a cada dia como liderança política emergente em Rondônia. Contudo, Léo está no poder e com alta popularidade devido à sua presença constante nas redes sociais.
Popularidade
O ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB), também esteve com a popularidade em alta quando esteve à frente do Prédio do Relógio. A popularidade de Hildon empurrou o ex-senador Expedito Júnior (PSD-Rolim de Moura) para o segundo turno na disputa pelo governo nas eleições de 2018.
Popularidade
Não muito diferente de 2018, a popularidade em alta do ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB-Porto Velho), foi decisiva na reeleição do governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) nas eleições de 2022.
Promessas
Para manter a popularidade em alta, o prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) precisa tomar cuidado para não se tornar um avião sem asa mediante promessas sem execução. Léo, desde o início da gestão, aposta em projetos de impacto para áreas como saúde, infraestrutura, turismo, lazer e segurança.
Resultado
A demora em transformar anúncios do prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) em ações práticas futuras pode gerar frustrações entre a população e abrir espaço para críticas de adversários, que enxergam falta de planejamento e de resultados tangíveis.
Transparência
Falando em críticas, a Câmara Municipal de Porto Velho (CMPV) deu um passo importante rumo à transparência dos recursos públicos. Em sintonia com o Ministério Público de Rondônia e o Governo do Estado, publicou a Resolução nº 850, que reformula o uso das verbas indenizatórias e regulamenta a contratação de serviços de mídia institucional pelos gabinetes dos vereadores.
Comunicação I
Segundo o presidente da CMPV, vereador Gedeão Negreiros (PSDB-Porto Velho), a Resolução nº 850 segue a Recomendação nº 01/2025, expedida pelo Promotor de Justiça Geraldo Henrique Ramos Guimarães, da 7ª Promotoria de Justiça de Porto Velho, e está em conformidade com a Instrução Normativa nº 01/2025/SECOM-GAB, editada pelo Governo de Rondônia no tocante à contratação de veículos de comunicação.
Comunicação II
A resolução nº 850 da Câmara Municipal de Porto Velho estabelece critérios obrigatórios para todos os veículos que prestarem serviços de comunicação aos gabinetes parlamentares. Agora, blogs, rádios, jornais, TVs, sites e outdoors deverão comprovar uma série de requisitos antes de celebrar contratos com a CMPV.
Auditória
Falando ainda em CMPV, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE/RO, fará uma auditoria nas verbas indenizatórias dos vereadores desde o exercício de 2023. O TCE/RO designou quatro auditores e o presidente da CMPV, vereador Gedeão Negreiros (PSDB-Porto Velho), abriu as portas da Casa de Leis, inclusive, deu uma sala para ser realizado o trabalho de auditoria.
Atua
Para quem não sabe, o TCE/RO é um órgão auxiliar que atua na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município para garantir a legalidade, legitimidade e economicidade do gasto público.
Violência
O 1º Juizado da Violência Doméstica e Familiar de Porto Velho concedeu medida protetiva de urgência por doze meses à ex-esposa de um vereador da capital por conta das agressões sofridas constantemente. Caso descumpra, o mesmo pode sofrer decretação de prisão preventiva.
Sério
Falando sério, a premiação a Corina Machado não representa a pacificação política na Venezuela. Mas emite sinais significativos para um mundo que está flertando com o autoritarismo. O regime de Nicolás Maduro produziu uma crise humanitária misturada a repressão política, fome e um êxodo de mais de 8 milhões de venezuelanos que deixaram o país.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!