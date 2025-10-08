Rondônia se torna referência nacional com 92% de homicídios esclarecidos

Publicada em 08/10/2025 às 15h58
Rondônia mais uma vez se destaca nacionalmente pela eficiência no combate à impunidade. O estado alcançou 92% de esclarecimento dos homicídios ocorridos no período analisado, segundo o relatório “Onde mora a impunidade? — Indicador Nacional de Esclarecimento de Homicídios (2025)”, elaborado pelo Instituto Sou da Paz. O resultado garantiu a Rondônia o 2º lugar no ranking nacional, atrás apenas do Distrito Federal (96%), enquanto a média brasileira é de 36%.
Para o governador de Rondônia Marcos Rocha, o desempenho é fruto direto dos investimentos realizados pelo governo do estado em estrutura, tecnologia e capacitação das forças de segurança, aliados ao trabalho técnico da Delegacia de Homicídios, que tem se tornado referência nacional pela eficiência nas investigações e pela agilidade na elucidação de casos complexos.
O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa Polícia Civil do Estado de Rondônia (DHPP), tem sido peça fundamental nesse resultado, atuando com métodos modernos de investigação, cruzamento de dados, uso de ferramentas de inteligência e integração com outras instituições, como a Polícia Técnico-Científica, Polícia Militar e o Ministério Público. Essa sinergia tem permitido que a maioria dos homicídios registrados no estado seja esclarecida em tempo recorde, garantindo justiça às vítimas e seus familiares.
Segundo o titular da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Felipe Vital, o alto índice de esclarecimento é resultado de planejamento, integração e dedicação das equipes. “A Delegacia de Homicídios tem sido protagonista nesse avanço na condução das investigações. Os investimentos feitos pelo governo do estado em viaturas, armamentos, equipamentos e tecnologia reforçam a qualidade do trabalho policial e tornam Rondônia uma referência nacional em resolução de homicídios”, ressaltou .
Com o índice de 92% de homicídios esclarecidos, Rondônia se consolida entre os estados mais eficientes do país no enfrentamento à criminalidade, demonstrando que investimento, integração e profissionalismo são os pilares de uma política de segurança pública bem-sucedida.
