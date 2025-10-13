Rafaella Justus fala sobre autoestima: “Comecei a valorizar o que me torna única”

Publicada em 13/10/2025 às 15h16
Rafaella Justus, de 16 anos, chamou a atenção dos seguidores neste domingo (12) ao responder perguntas no Instagram sobre beleza e autoconfiança. Questionada se se considera bonita, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus respondeu com sinceridade: “Verdade”.
Em seguida, Rafaella explicou que sua percepção de beleza vai além da aparência. “Eu me acho bonita, mas não só pela aparência. Acho que a verdadeira beleza está em como a gente se enxerga, se trata e trata os outros. Passei a me sentir realmente bonita quando parei de me comparar e comecei a valorizar o que me torna única”, disse.
A jovem completou a reflexão afirmando que “beleza é leveza, autenticidade e paz com quem a gente é”. Rafaella, que já realizou alguns procedimentos estéticos — entre eles uma cirurgia ortognática e uma rinoplastia aos 14 anos —, vem sendo elogiada pela maturidade e pela forma como aborda temas ligados à autoaceitação e autoestima.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!