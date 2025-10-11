Rafael Ilha chama Virginia Fonseca de “marmita” e critica romance com Vini Jr.

Publicada em 11/10/2025 às 09h11
Rafael Ilha, ex-integrante do grupo Polegar, voltou a causar polêmica nas redes sociais ao comentar o relacionamento entre a influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, e o jogador Vini Jr., de 25. Em vídeo publicado nesta sexta-feira (10) em seu canal no YouTube, o cantor de 52 anos fez duras críticas ao casal e usou termos pejorativos para se referir à influenciadora.
No registro, Rafael ironizou o envolvimento da empresária com o craque do Real Madrid e questionou suas motivações. “Ela tentando ser reconhecida internacionalmente sendo uma Maria Chuteira, pagando de Maria Chuteira, que acabou de sair de um casamento com três filhos, uma CPI… tudo errado”, declarou. Em seguida, afirmou: “A mulher vai e incorpora uma Maria Chuteira da pior espécie. E foi lá, marmita do Vini Jr.”
O ex-cantor também fez comentários sobre a aparência do atleta e insinuou que Virginia estaria interessada apenas em fama e dinheiro. “O Vini Jr. é um cara feio. Simples assim. Ele tem o corpo muito bonito, mas é feio que dói. Eu queria ver se ela iria atrás se ele não fosse um jogador de sucesso e bilionário”, completou.
As declarações repercutiram nas redes, gerando reações divididas entre fãs da influenciadora e do jogador.
