Quarta e última parcela do IPTU 2025 vence na próxima terça-feira (14)

Publicada em 13/10/2025 às 10h42
A quarta e última parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para os contribuintes que optaram pela divisão do tributo, referente ao exercício de 2025, vence amanhã (14). Após a data, segundo a Secretaria de Fazenda de Ji-Paraná (Semfaz), o valor será acrescido de juros e multa por atraso.
As parcelas anteriores tiveram os vencimentos em 14 de julho, 14 de agosto e 15 de setembro. Mesmo em atraso, é possível emitir a guia de recolhimento, com o valor corrigido, pelo site da prefeitura ou, presencialmente, na Gerência Geral de Arrecadação (GGA) da Semfaz. Somente a quarta parcela pode ser obtida pelo “Chatbot IPTU” (99218-4334).
De acordo com o titular da Semfaz, Anderson Cavalcante Oliveira, os donos de imóveis devem ficar atentos aos prazos para que os nomes deles não sejam inscritos na dívida ativa do município. Isso significa que a cobrança passa a ser judicial, com restrições no CPF ou CNPJ do responsável pelo imóvel.
A distribuição dos boletos do IPTU teve início em 12 de junho pelos Correios em mais de 63 mil imóveis do município. O vencimento da cota única ocorreu em 10 de julho. Neste ano, a Prefeitura de Ji-Paraná incorporou o aplicativo Chatbot IPTU para consultas e emissões do documento de arrecadação do imposto.
O IPTU é a segunda maior fonte de arrecadação do município, atrás apenas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). O recurso dele se transforma em benfeitorias para a população, como obras, investimentos, ampliação de serviços de saúde, educação e segurança.
