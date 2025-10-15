Projeto Terra Fértil é lançado pelo IFRO para fortalecer a agricultura familiar em Rondônia

Publicada em 15/10/2025 às 11h19
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) realizou o lançamento oficial do Projeto Terra Fértil, iniciativa atenderá mais de 5 mil famílias da agricultura familiar em diversos municípios do estado. O lançamento foi marcado por atividades realizadas nos dias 26 e 27 de setembro, no IFRO Campus Colorado do Oeste, e contou com a participação da comunidade acadêmica, autoridades e público externo ao IFRO.
O Projeto Terra Fértil tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento rural sustentável, valorizando os arranjos produtivos locais e envolvendo associações e cooperativas de produtores rurais em várias regiões de Rondônia. O lançamento oficial ocorreu no sábado, dia 27 de setembro, com a presença de representantes de secretarias municipais de agricultura, de associações e sindicatos de produtores rurais e de agroindústrias de Colorado, Vilhena e Cerejeiras, vereadores, agricultores e da comunidade em geral.
Durante a cerimônia, o Coordenador do Projeto Terra Fértil, Professor de Agronomia do Campus Colorado do Oeste, Murilo Vargas da Silveira, contou que serão atendidas 100 comunidades em mais de 30 municípios de Rondônia. “O objetivo do projeto é promover o desenvolvimento rural sustentável em Rondônia por meio do uso racional dos solos, da valorização dos arranjos produtivos locais, da capacitação de produtores rurais e da integração entre assistência técnica, pesquisa aplicada e extensão tecnológica, fortalecendo as comunidades atendidas e estimulando a permanência produtiva no campo”, explicou.
Em seu pronunciamento, o Reitor do IFRO, Moisés José Rosa Souza, destacou que o Terra Fértil representa o início de uma nova história para a agricultura de Rondônia. Ele enfatizou que a concretização do projeto é resultado direto da união de esforços entre diferentes esferas institucionais. “Nada disso seria possível sem as parcerias que tornaram o projeto realidade. Por isso, agradeço de modo especial à Deputada Federal Cristiane Lopes, que acreditou na proposta e colaborou desde as primeiras ideias discutidas a respeito em Brasília”, afirmou.
O Reitor também fez questão de reconhecer o papel dos produtores rurais como protagonistas da ação. “Podemos elaborar um projeto magnífico, mas sem a confiança de vocês, agricultores e agricultoras, ele não se concretiza. Esse trabalho é para vocês e por vocês”, ressaltou. Ele ainda enfatizou que o Terra Fértil deve impulsionar transformações significativas na agricultura rondoniense. “Hoje, temos a grata satisfação de lançar um projeto que deve revolucionar a agricultura não apenas em Colorado do Oeste ou no Cone Sul, mas em todo o estado de Rondônia”, concluiu.
A Deputada Federal Cristiane Lopes, autora da Emenda Parlamentar de Bancada nº 71230004/2025, que viabilizou o financiamento do Projeto, ressaltou a relevância do projeto para o desenvolvimento sustentável da agricultura no estado de Rondônia. Em seu discurso, ela enfatizou a importância da iniciativa para as famílias agricultoras. “Hoje, vocês, produtores e produtoras rurais aqui presentes, representam mais de cinco mil famílias que serão beneficiadas pelo projeto em todo o estado. Estou muito orgulhosa de estar aqui, no lançamento de uma ação que vai revolucionar a agricultura familiar e o agronegócio de Rondônia. Não tenho dúvida disso”, afirmou.
A parlamentar ainda elogiou o trabalho técnico conduzido pelo IFRO e a forma participativa com que o projeto vem sendo construído. “Temos uma equipe magnífica à frente do projeto, que está ouvindo os produtores e comunidades para entender as reais necessidades de cada uma. Isso é fundamental para que o recurso público chegue de forma efetiva a quem produz os alimentos”, destacou.
Cristiane Lopes também ressaltou que a parceria com o IFRO tem permitido o desenvolvimento de outras ações relevantes, como o Centro de Excelência do Café, o PCD+ Mães Atípicas e o Cultura Liberta. Por isso, ela fez a destinação de recursos na ordem de R$ 42 milhões para o Terra Fértil e outros importantes projetos. “Quando vemos um problema, buscamos uma solução. E para que ela chegue, é preciso uma equipe capacitada, como a que encontramos no IFRO. O Instituto Federal de Rondônia é um canal por meio do qual posso ajudar vocês, que são o povo de Rondônia”, finalizou.
O Diretor-Geral do Campus Colorado do Oeste do IFRO, Marcos Aurélio Anequine de Macedo, agradeceu a oportunidade de o campus sediar o evento de lançamento desse grande projeto. Ele destacou que a equipe coordenadora do projeto é composta por professores que atuam ou já atuaram na unidade, alguns, inclusive, sendo egressos de cursos ofertados no local. “Parabenizamos o Professor Murilo por ter organizado essa excelente equipe. Ficamos felizes em, a partir do IFRO e do Campus Colorado, sermos capazes de auxiliar no desenvolvimento das comunidades rurais de Rondônia. É com muito amor que esse projeto cumpre a tarefa de aprimorar a produção agropecuária de forma sustentável”, afirmou Marcos Anequine.
Também fizeram parte da mesa de autoridades da cerimônia o Deputado Estadual Cirone Deiró, o Prefeito de Colorado do Oeste, Edmilson de Almeida, a Presidente da Câmara Municipal de Colorado, Michelly Martins, o representante do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), Luismar de Oliveira, e a Vereadora de Cerejeiras, Gercimara Alves. Em suas falas, elogiaram e parabenizaram a iniciativa do projeto, destacando seu potencial para fortalecer a agricultura no estado de Rondônia.
Estudantes e produtores rurais
Na tarde de sexta-feira, 26 de setembro, houve a apresentação do projeto para estudantes e servidores do IFRO – Colorado do Oeste. Reunindo um público de mais de 400 pessoas, os participantes conheceram a proposta do projeto, sua importância para Rondônia e para o IFRO. Também foi apresentada a equipe que conduzirá a iniciativa, formada por servidores docentes do IFRO que são ou já foram lotados no Campus Colorado do Oeste. Ao final, houve um momento cultural com apresentação da Fanfarra do IFRO Colorado (FANIF), do projeto Malabalizando e de músicas tocadas por estudantes e servidores.
Ao longo da tarde de sexta e na manhã de sábado, foram apresentados no saguão do Centro de Convenções vários projetos desenvolvidos na instituição por acadêmicos e grupos de pesquisa. E também houve degustação de produtos derivados de leite e carne feitos na agroindústria do campus.
Durante a tarde de sábado, os produtores rurais participaram de uma oficina técnica sobre correção do solo e mecanização. Nessa oficina, foi abordada a importância da análise de solos para compreender sua composição e a maneira mais eficiente e econômica de corrigir deficiências no solo, visando melhorar a produtividade dos cultivos. Também foram apresentados diferentes tipos de maquinários e implementos agrícolas, com explicação sobre suas finalidades, funcionamento e correta manutenção, a fim de garantir maior durabilidade.
Após a oficina, o grupo foi conduzido a uma visita técnica às Unidades Educacionais de Produção Agropecuária do IFRO – Campus Colorado do Oeste, nas áreas animal e vegetal, com destaque para as áreas de horticultura, produção leiteira e cafeicultura. Essas atividades foram conduzidas por estudantes, professores e técnicos do IFRO.
Pesquisa e Extensão
Segundo o Professor Murilo Silveira, o Projeto Terra Fértil “surge como uma resposta concreta à necessidade de fortalecer a agricultura familiar e promover o uso sustentável dos solos em Rondônia. Queremos oferecer aos agricultores condições para que permaneçam no campo com dignidade, renda e qualidade de vida, ao mesmo tempo em que preservamos os recursos naturais”.
O coordenador destaca que o Terra Fértil tem um caráter inovador ao unir assistência técnica, extensão tecnológica e formação profissional. “Mais de 80% das propriedades rurais de Rondônia pertencem à agricultura familiar. São esses produtores que garantem a segurança alimentar e mantêm vivas as tradições do campo. Ao mesmo tempo, enfrentam desafios como a baixa adoção de tecnologias, a degradação do solo e a falta de apoio estrutural. O projeto foi pensado justamente para enfrentar esses gargalos”, explica o Professor Murilo.
Entre as ações estratégicas do projeto estão o diagnóstico participativo das propriedades, a assessoria técnica rural continuada, a análise do solo, a capacitação técnica, a entrega de equipamentos e insumos, além da criação de oportunidades de formação prática para estudantes da área de Ciências Agrárias.
Com vigência de 2025 a 2027, o projeto está alicerçado em princípios como responsabilidade socioambiental, integração entre ensino, pesquisa e extensão, inclusão social e valorização dos saberes locais. “Para o IFRO, trata-se de uma estratégia de extensão tecnológica que busca garantir maior produtividade, renda e dignidade às famílias rurais, estimulando a permanência dos jovens no campo”, finalizou.
