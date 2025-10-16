Publicada em 16/10/2025 às 10h08
A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI), recebeu nesta segunda-feira (13/10/25) uma retroescavadeira para o programa Porteira Adentro. O equipamento foi entregue em Ji-Paraná, durante evento do Governo do Estado de Rondônia, e será utilizado para apoiar os produtores rurais com melhorias.
O programa Porteira Adentro tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar, oferecendo infraestrutura e tecnologia que aumentam a produtividade e a qualidade de vida no campo. A retroescavadeira permitirá atendimento mais ágil e eficiente às propriedades rurais do município.
A ação reforça o compromisso da gestão municipal com os moradores do setor rural, garantindo que os benefícios do programa cheguem a todas as comunidades e contribuam para o desenvolvimento agrícola e sustentável de Pimenta Bueno.
