Exemplo de inovação e eficiência no campo, o Sítio Beira Rio, localizado na Linha C-45, BR-364, em Ariquemes, alcançou um marco histórico na produção leiteira. Com o suporte técnico da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO), capitaneado pelas ações estratégicas de desenvolvimento da pecuária leiteira do governo de Rondônia, a propriedade familiar dos produtores Armindo Schmidt e Dulce da Silva Machado Schmidt, passou de uma produção diária de 35 litros de leite para impressionantes 237 litros por dia.
O resultado foi apresentado no último dia 9, durante o Dia de Campo realizado pela autarquia, que reuniu 95 produtores locais, técnicos e extensionistas para troca de experiências, demonstrações práticas e acesso a tecnologias simples, mas altamente eficazes, executadas com apoio do Programa Consultec Leite. Com o incentivo do governo estadual, por meio das ações do Consultec, executados pela Emater-RO, foi essencial para que a propriedade superasse a meta estabelecida.
O Sítio Beira Rio, com 16 hectares dedicados à pecuária leiteira, foi transformado em uma Unidade Demonstrativa do Consultec Leite em outubro de 2023, pela Emater-RO, a meta inicial era atingir 200 litros de leite diários. Com planejamento técnico, manejo eficiente e acompanhamento contínuo dos extensionistas, o sítio superou as expectativas, atingindo 237 litros/dia em setembro de 2025, com produtividade média de 12,6 litros por vaca.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o resultado evidencia a importância de investir em tecnologia e capacitação no campo. “O leite de Rondônia é fruto do trabalho dos nossos produtores e da presença constante da gestão estadual no campo. Programas como o Consultec mostram que, quando oferecemos tecnologia e capacitação, os resultados aparecem”, ressaltou.
O Programa Consultec Leite já beneficia milhares de propriedades em todo o estado, oferecendo assistência técnica gratuita, contínua e personalizada. Além de elevar a produção, que em muitas propriedades passou de 8 a 12 litros para mais de 22 litros por vaca por dia, o programa fortalece a agricultura familiar, aumenta a renda no campo e consolida Rondônia como líder na produção de leite da Região Norte.
Com novas metas já traçadas, incluindo melhorias no manejo de pastagens e incremento genético, o Sítio Beira Rio segue como referência de inovação, eficiência e inspiração para produtores rurais em todo o estado. Apoiar essa cadeia produtiva é investir no futuro do estado e reafirmar o compromisso do governo estadual com quem trabalha para alimentar Rondônia e o Brasil.
