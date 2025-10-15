Presidente da Síria pedirá a Putin que entregue ex-ditador Bashar al-Assad, diz agência

Publicada em 15/10/2025 às 15h37
O presidente da Síria, Ahmed al-Sharaa, pedirá ao governo Putin que lhe entregue o ex-ditador Bashar al-Assad, refugiado na Rússia desde dezembro de 2024, segundo a agência de notícias France Presse (AFP).
O pedido ocorrerá durante um encontro que al-Shaara terá com o presidente russo durante uma viagem a oficial à Moscou nesta quarta-feira (15). A reunião entre os líderes começou pouco após as 8h no horário de Brasília.
Segundo a agência de notícias síria Sana, o objetivo seria levar Assad de volta à Síria para o submeter a julgamento por supostos crimes contra a população durante seu regime, que durou entre 2000 e 2024.
"Sharaa pedirá ao presidente russo [Vladimir Putin] que entregue todos os indivíduos que cometeram crimes de guerra e estão na Rússia, em especial Bashar al-Assad", afirmou à AFP um funcionário do governo sírio.
Bashar al-Assad está em Moscou desde dezembro de 2024, quando fugiu da Síria durante uma ofensiva-relâmpago liderada pelo grupo rebelde HTS, liderado por al-Sharaa, que derrubou seu governo. A Rússia foi uma das principais fontes de apoio durante as mais de duas décadas do regime Assad.
Presidente da Síria Bashar al-Assad, que governa o país desde a morte de seu pai, em 2000. — Foto: JOSEPH EID / AFP
Durante o encontro, Putin celebrou os "laços especiais" entre os governos russo e sírio e disse a al-Shaara que a Rússia está pronta para fortalecer o vínculo com Damasco. O líder sírio, por sua vez, disse que respeitará acordos da era Assad entre os dois países, porém gostaria de "redefinir" as relações com os russos.
Segundo agências de notícias internacionais, os líderes também discutirão o futuro das bases militares russas na Síria, segundo o Kremlin. A Rússia possui duas grandes bases militares na Síria: a base aérea de Hmeimim, na província de Latakia, e uma instalação naval em Tartus, na costa.
Síria e Rússia são aliados históricos, e ambos os lados indicam que querem continuar com a tendência em meio ao novo governo em Damasco. Em julho, Putin e o ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, se reuniram com o chanceler sírio Asaad al-Shibani em Moscou, na primeira visita desde a queda de Assad.
Segundo a fonte da AFP, os líderes também devem discutir "questões econômicas sobre investimentos, a situação das bases russas na Síria e o rearmamento do novo Exército sírio".
