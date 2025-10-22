Presidente da Assembleia Alex Redano prestigia abertura da Expo Turismo Rondônia 2025

Publicada em 22/10/2025 às 15h49
O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), participou na manhã desta quarta-feira (22) da cerimônia de abertura da 2ª edição da Expo Turismo Rondônia 2025, realizada no Centro de Eventos do Sesi, em Porto Velho.
O evento é promovido pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), da Superintendência Estadual de Turismo (Setur) e do Instituto Fecomércio, e tem como objetivo impulsionar o turismo regional, fortalecer o setor de negócios e divulgar os potenciais turísticos do estado.
Durante a solenidade, Alex Redano destacou a importância do turismo como uma das principais forças de geração de renda e oportunidades em Rondônia. O parlamentar ressaltou que o estado possui grande diversidade natural e cultural, capaz de atrair visitantes e investidores, e reforçou o compromisso da Assembleia Legislativa em apoiar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do setor.
Segundo o presidente, eventos como a Expo Turismo fortalecem o diálogo entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil, além de abrir espaço para o empreendedorismo e a inovação.
A programação do evento segue até o dia 24 de outubro, com palestras, rodadas de negócios, exposições e atrações culturais que valorizam as potencialidades turísticas de Rondônia.
Alex Redano reafirmou que o turismo sustentável é uma das principais ferramentas para diversificar a economia do estado, promover emprego e estimular o desenvolvimento regional.
Foto: Rafael Oliveira
Comentários
Seja o primeiro a comentar!