Prefeitura substitui lâmpadas e realiza manutenção da iluminação pública em Ji-Paraná

Publicada em 06/10/2025 às 14h10
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), sob a orientação do prefeito Affonso Cândido (PL), realizou nesta semana a substituição de lâmpadas queimadas e a manutenção de postes da iluminação pública em diversos pontos da cidade.
A ação atende a demandas apresentadas pela população e tem como objetivo garantir mais segurança, conforto e qualidade de vida para os moradores.
No primeiro final de semana de outubro, os serviços contemplaram a Rua dos Suruís, no bairro Urupá; Rua das Mangueiras, bairro Presidencial; Rua Amazonas, bairro Jardim dos Migrantes; Rua Maracatiara e Rua Floresta, bairro JK; Rua Osasco, bairro Boa Esperança; Rua Pastor Paulo Leivas Macalão, Marechal Rondon; Travessa da Discórdia, no centro; além da Praça do Teatro Dominguinhos.
Os trabalhos incluíram a substituição de lâmpadas de LED e de sódio que estavam inoperantes, além da recuperação de postes danificados, assegurando iluminação adequada e eficiente em todas as regiões da cidade.
O prefeito Affonso Cândido ressaltou a importância da iniciativa: "Temos o compromisso de resolver problemas que afetam diretamente o dia a dia da população. A iluminação pública é essencial para a segurança e o bem-estar de todos, e estamos trabalhando para garantir que nenhuma área da cidade fique às escuras. Esta é uma prioridade da nossa gestão."
A Prefeitura reforça que continuará realizando manutenções periódicas e monitorando a rede de iluminação pública. A população pode colaborar informando falhas por meio das redes sociais e dos canais oficiais de comunicação da administração municipal.
