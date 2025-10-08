Prefeitura reinaugura CREAMI com estrutura moderna e acolhedora para gestantes de alto risco

Publicada em 08/10/2025 às 14h19
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), reinaugurou o Centro de Referência Especializado em Atenção Materno Infantil (CREAMI), que agora conta com uma estrutura totalmente revitalizada para garantir mais conforto, acolhimento e qualidade no atendimento às gestantes de alto risco do município.
Localizado na Rua Cruzeiro do Sul, nº 2713, bairro Mário Andreazza, o CREAMI passou por uma ampla reestruturação, com melhorias significativas em todos os espaços. O novo ambiente é climatizado, moderno e aconchegante, pensado especialmente para oferecer um atendimento humanizado às mulheres encaminhadas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) durante o período gestacional.
Entre os principais destaques da nova estrutura estão o espaço kids, que proporciona um ambiente lúdico e confortável para as crianças durante o atendimento das mães; a sala de observação, voltada para acompanhamento clínico; e a sala Saúde, destinada ao matriciamento das equipes da Atenção Primária à Saúde, com capacitações para médicos e enfermeiros.
A área de recepção também foi completamente reformada, tornando-se mais ampla e agradável, com fraldário e ambiente climatizado, garantindo que as pacientes aguardem o atendimento da equipe multidisciplinar com mais tranquilidade e bem-estar. Além disso, o espaço teve ampliação nas entradas, tanto no prédio principal quanto no anexo, facilitando o acesso das gestantes e acompanhantes.
Segundo o prefeito Affonso Cândido (PL), a nova estrutura representa mais um passo importante na valorização da saúde da mulher e no cuidado com as famílias de Ji-Paraná.
“Esse é um espaço de acolhimento e atenção especial às gestantes que precisam de um acompanhamento mais detalhado. Cuidar das mães e dos bebês é cuidar do futuro da nossa cidade. Essa entrega mostra o nosso compromisso em garantir um atendimento mais digno, humano e eficiente”, destacou o prefeito.
O CREAMI é referência no município no atendimento de gestantes de alto risco, oferecendo suporte especializado e acompanhamento por profissionais da área médica, de enfermagem e da equipe multidisciplinar, fortalecendo a rede de atenção materno-infantil da Prefeitura de Ji-Paraná.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!