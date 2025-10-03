Prefeitura recupera rua que liga Araçá ao Parque São Pedro

Publicada em 03/10/2025 às 10h55
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), seguindo as orientações do prefeito Affonso Cândido (PL), realizou nesta quinta-feira, 02, a recuperação da rua Chico Mendes, que faz a ligação entre o Parque São Pedro e o residencial Araçá. A obra garante mais segurança e conforto para motoristas e pedestres que utilizam diariamente a via.
A intervenção só foi possível após a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd) solucionar um antigo vazamento que mantinha o trecho constantemente alagado. Com as fortes chuvas dos últimos dias, a situação havia se agravado, comprometendo ainda mais a trafegabilidade no local.
Morador do bairro Parque São Pedro, Antônio Freitas, de 58 anos, acompanhou de perto a execução dos serviços. “Essa rua estava abandonada desde a abertura do Araçá. É muito bom ver o prefeito Affonso Cândido cumprindo o que prometeu e fazendo nossa cidade se desenvolver”, afirmou.
A rua Chico Mendes é um importante corredor de acesso, com grande fluxo de veículos e pedestres entre os bairros. O trecho danificado armazenava água e apresentava deterioração. Para recuperar a via, as equipes da Semosp removeram a terra encharcada, aplicaram pedra e realizaram aterro com nivelamento e patrolamento, garantindo melhores condições de mobilidade.
O prefeito Affonso Cândido destacou o ritmo de trabalho da Secretaria de Obras em toda a cidade. “Nosso compromisso é trabalhar todos os dias para melhorar a infraestrutura de Ji-Paraná. Cada rua recuperada significa mais segurança para motoristas, pedestres e comerciantes. Mesmo em dia de sexta-feira, o trabalho não para, porque a Prefeitura está presente em todos os cantos da cidade, transformando a vida das pessoas”, ressaltou.
