Prefeitura realiza o 4º Encontro de Formação Continuada do Programa de Alfabetização

Publicada em 13/10/2025 às 15h00
A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) e o Programa Criança Alfabetizada, realiza o 4º Encontro de Formação Continuada do Programa de Alfabetização – Polo Pimenta Bueno Bloco II.
O evento será realizado no dia 16 e 17 de outubro de 2025, na Faculdade Estácio FAP, com programação das 8h às 17h.
A formação tem como público-alvo professores da Educação Infantil, professores alfabetizadores (1º, 2º e 3º ano), professores de 4º e 5º ano, professores de Educação Física da Rede Municipal, além de coordenadores pedagógicos, gestores escolares e articuladores regionais e municipais da Renalfa.
O Polo Pimenta Bueno integra o Bloco II, composto por: Pimenta Bueno, São Felipe do Oeste, Parecis, Primavera de Rondônia, Espigão do Oeste.
A iniciativa reforça o compromisso da Rede Municipal de Ensino com a qualidade da alfabetização e o fortalecimento das práticas pedagógicas, promovendo trocas de experiências e aprimoramento profissional dos educadores.
Compromisso Nacional Criança Alfabetizada – juntos por uma educação pública de qualidade!
Comentários
Seja o primeiro a comentar!