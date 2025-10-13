Prefeitura realiza grande festa em homenagem ao Dia das Crianças em Guajará-Mirim

Publicada em 13/10/2025 às 15h06
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), promoveu na última sexta-feira, 10 de outubro, uma programação especial em comemoração ao Dia das Crianças. O evento, realizado no Bumbódromo Márcio Paz Menacho, reuniu mais de 4 mil crianças, que desfrutaram de uma tarde repleta de alegria, brincadeiras e momentos inesquecíveis.
Com uma estrutura preparada especialmente para o público infantil, a festa contou com pula-pula, pipoca, algodão-doce, distribuição de brindes e muito mais, garantindo sorrisos e muita diversão para as famílias guajaramirenses.
A Prefeitura expressa seu agradecimento especial às equipes da SEMMA, SEMAGRIP e SEMOSP, que contribuíram com empenho e dedicação para tornar o evento um verdadeiro sucesso. A união e o compromisso de todas as secretarias envolvidas reforçam o compromisso da administração municipal em valorizar as crianças e proporcionar momentos de lazer e convivência social.
A gestão municipal destaca que ações como essa fortalecem o vínculo entre o poder público e a comunidade, reafirmando o compromisso de cuidar com carinho do futuro de Guajará-Mirim.
