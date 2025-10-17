Prefeitura promove edição do Fhemeron Itinerante em Jacinópolis para incentivar doação de sangue e cadastro de medula óssea
Por Assessoria
Publicada em 17/10/2025 às 10h13
A Prefeitura de Nova Mamoré, em parceria com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) e apoio do Sicoob Credisul, realizará mais uma edição do Fhemeron Itinerante no distrito de Jacinópolis.

 Data: 01 de novembro de 2025 (sábado)
 Horário: das 7h30 às 17h30
 Local: EEFM Pedro Mendes Cardoso – Rua Quintino Bocaiúva, Centro, Jacinópolis

A ação tem como objetivo incentivar a doação de sangue e o cadastro de doadores de medula óssea, fortalecendo o ato de solidariedade que salva milhares de vidas todos os anos.

Participe, seja um doador e faça a diferença! Doe sangue, doe vida!

