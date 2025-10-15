Prefeitura inicia construção do novo prédio da Escola Omar Godoy

Publicada em 15/10/2025 às 15h59
Prezando pelos princípios da eficiência e da moralidade administrativa, e com o compromisso de garantir acesso a uma educação pública de qualidade, a Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), iniciou recentemente a construção do novo prédio da Escola Omar Godoy. A obra tem como objetivo proporcionar uma estrutura adequada para alunos e servidores, além de reduzir gastos públicos com aluguéis, já que a unidade passará a funcionar em espaço próprio.
Com área construída de aproximadamente 1.500 m², o novo prédio contará com 10 salas de aula, banheiros, fraldários, 1 sala multiuso, cozinha, refeitório, área de serviço, lavanderia, diretoria, secretaria, sala de professores, almoxarifado e lactário, garantindo um ambiente completo e funcional para o desenvolvimento das atividades escolares.
De acordo com a Semed, a nova estrutura, localizada ao lado da Escola Cleonice Batista, terá capacidade para atender cerca de 400 alunos, proporcionando mais conforto e qualidade no atendimento à comunidade escolar. Atualmente, a Escola Omar Godoy funciona em um imóvel alugado, situação que será revertida com a conclusão da obra.
O investimento total é de R$ 4.652.946,02, custeado integralmente com recursos próprios do município, reforçando o compromisso do município com o uso responsável e eficiente dos recursos públicos.
