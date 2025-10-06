Prefeitura garantiu acessibilidade para as pessoas com deficiências no aniversário de Porto Velho

Publicada em 06/10/2025 às 15h55
A festa de 111 anos de criação de Porto Velho terminou após uma vasta programação que contou com shows nacionais e regionais, atividades esportivas, valorização do patrimônio histórico com o retorno da Locomotiva 18, duas sessões inclusivas da “Noite no Museu” voltadas para o bem-estar das pessoas com deficiência, roda literária e vários outros atrativos durante cinco dias especiais na capital rondoniense.
Destaque dessa programação foi o compromisso e o respeito da Prefeitura com as pessoas com deficiência (PCD). Com o objetivo de proporcionar uma experiência acolhedora, a organização do evento preparou espaços acessíveis exclusivos para cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida e autistas, durante os shows realizados na avenida Farquar, ao lado do Prédio do Relógio, onde pela primeira vez houve estrutura fixa e intérpretes de Libras em toda a programação — uma nova regra adotada pela gestão municipal.
O local contou com estrutura adequada, visibilidade privilegiada, banheiros químicos inclusivos e adaptados, além do direito a acompanhante, para que os participantes pudessem aproveitar os shows com conforto e, principalmente, segurança.
A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) — também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência — estabelece, em seu artigo 44, a obrigação de reservar espaços e assentos acessíveis em locais de shows, espetáculos e eventos públicos. Esses espaços devem ter boa visibilidade, estar distribuídos em diferentes áreas do recinto e ser devidamente sinalizados, evitando qualquer forma de segregação. O Decreto nº 9.296/2018, que regulamenta a lei, reforça que a acessibilidade é um direito e um dever legal a ser garantido em todos os ambientes coletivos.
A Prefeitura também disponibilizou fones abafadores de ruído, voltados principalmente para pessoas autistas e outras com hipersensibilidade auditiva, promovendo conforto e inclusão sensorial. A equipe da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) esteve presente durante toda a programação, acolhendo o público PCD e garantindo que cada pessoa pudesse exercer seus direitos. Além disso, a equipe auxiliou pessoas que estavam na plateia geral e não sabiam da existência do espaço acessível, assegurando que todos tivessem acesso ao benefício.
Essa ação também evidenciou um ponto importante: muitos cidadãos ainda desconhecem a importância dos espaços PCD. Esses locais não são privilégios, mas garantias legais que permitem segurança, conforto e equidade de oportunidades. Respeitar o espaço PCD é um gesto de empatia e justiça social, pois ele garante que pessoas com deficiência ou com condições específicas possam participar plenamente dos eventos.
A inclusão também aconteceu em momentos simbólicos, como durante a entrega do bolo, quando pessoas com deficiência e idosos tiveram prioridade na fila e foram atendidos com respeito e alegria.
A acessibilidade ganhou ainda mais força durante o aniversário da cidade com a inclusão de pessoas com deficiência auditiva. A presença de intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras) nos shows chamou a atenção do público e reforçou a importância desses profissionais nos eventos. Durante as apresentações, os intérpretes se revezaram, realizando a interpretação em Libras das falas dos artistas e das letras das músicas, garantindo que o público surdo pudesse sentir a emoção das apresentações e tudo o que acontecia no palco.
Essa interpretação transformou o show em uma experiência coletiva mais rica, onde ninguém é deixado de fora. Os intérpretes estiveram presentes do primeiro dia na avenida Farquar até o último momento de celebração no Mercado Cultural, no domingo, garantindo acessibilidade comunicacional do início ao fim das festividades.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, esse diferencial nos eventos da cidade faz parte do processo de adequação às questões de inclusão, garantindo mais acessibilidade às pessoas com deficiência nessas programações e, principalmente, proporcionando espaços de pertencimento, respeito e equidade de oportunidades.
“A Prefeitura tem respeito, carinho e cuidado quando se fala em inclusão. A nossa gestão vem trabalhando desde o início do ano para proporcionar mais qualidade de vida para nossa população. Os nossos intérpretes deram um show à parte desde o primeiro dia de evento na avenida Farquar até o último no Mercado Cultural. Podem ter certeza que a Prefeitura vai seguir trabalhando dessa forma em todos os nossos eventos”, finaliza o prefeito.
