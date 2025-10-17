Prefeitura entrega máquinas agrícolas e reforça infraestrutura rural com apoio de emendas
Por Tribuna Popular
Publicada em 17/10/2025 às 15h16
A Prefeitura de Cacoal realizou nesta manhã a entrega oficial de novos equipamentos agrícolas, fortalecendo o trabalho no campo e garantindo mais agilidade no atendimento às comunidades rurais. A ação contou com a presença de produtores e autoridades locais, evidenciando o desenvolvimento do setor agropecuário.

A conquista foi possível graças às emendas parlamentares do deputado estadual Cássio Gois, do senador Confúcio Moura, do ex-deputado federal Mauri Nazif e da ex-deputada federal Jaqueline Cassol, parceiros que apoiam o crescimento da produção rural em Cacoal.

Foram entregues escavadeiras, tratores, patrol e retroescavadeira, ampliando a frota da Secretaria Municipal de Agricultura. Os equipamentos serão utilizados na manutenção de estradas rurais, facilitando o escoamento da produção agrícola e oferecendo apoio direto aos agricultores, contribuindo para agilizar o transporte de produtos e fortalecer a economia local.

Durante a cerimônia realizada na Praça Municipal, chamou atenção o churrasco e almoço servido aos participantes. O produtor rural Itamar Kuster, morador da Linha 6, presenteou o evento com uma novilha de 14 arrobas, que foi apreciada por todos os presentes, trazendo um clima de comemoração e valorização da comunidade agrícola.

Com esta iniciativa, a infraestrutura rural e o suporte aos produtores se consolida, garantindo que o setor agropecuário continue sendo um pilar do desenvolvimento econômico e social de Cacoal.

