CACOAL

Prefeitura entrega máquinas agrícolas e reforça infraestrutura rural com apoio de emendas

A conquista foi possível graças às emendas parlamentares do deputado estadual Cássio Gois, do senador Confúcio Moura, do ex-deputado federal Mauri Nazif e da ex-deputada federal Jaqueline Cassol, parceiros que apoiam o crescimento da produção rural em Cacoal