Prefeitura disponibiliza vagas para crianças e jovens nas atividades desportivas e culturais

Publicada em 06/10/2025 às 16h24
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer (Semtel), está com vagas abertas para as atividades desportivas e culturais, voltadas às crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos. As inscrições gratuitas são limitadas e devem ser feitas presencialmente pelos pais ou responsáveis, na Vila Olímpica Chiquilito Erse, localizada na Avenida Amazonas, bairro Cuniã, de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h.
Conforme o diretor do Departamento de Formação Esportivo e Desporto Educacional, Vanderlei Rosa Trindade, as vagas disponíveis são voltadas para a modalidade Futebol, Jiu-Jitsu, Vôlei, Futsal, Basquete, Balé e Capoeira.
“As vagas estão disponíveis nos seguintes polos: Vila Olímpica, Ginásio Eduardo Lima e Silva (Ginásio Dudu), Três Marias, Praça CEU, Nacional e Esperança. Mas a concentração das inscrições acontece aqui na Vila Olímpica. Essa é mais uma iniciativa da prefeitura, por meio da Semtel, de incentivar e promover o esporte para essa faixa etária. Pois, acreditamos que, através do esporte, criamos um futuro saudável e na formação de futuros atletas”, detalhou.
Para a inscrição são necessários os seguintes documentos com cópias:
Certidão de Nascimento ou RG do aluno
Cartão do SUS do aluno
Documento do responsável (RG ou CNH)
Comprovante de endereço atualizado
Declaração escolar original
Boletim escolar
1 Foto 3x4 do aluno
Atestado de aptidão física (válido por 6 meses)
Laudo neuropsicológico (se aplicável)
No ato da inscrição, também serão recolhidas informações como peso, altura, tamanho da camisa e do calçado.
