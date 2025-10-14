Prefeitura de Vilhena envia à Câmara projeto que autoriza investimento em segurança para poços do SAAE

Publicada em 14/10/2025 às 14h33
A Prefeitura de Vilhena encaminhou à Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 7.239/2025, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 180 mil para o Serviço Autônomo de Águas e Esgotos (SAAE). O projeto foi aprovado na sessão desta segunda-feira, 13, e o recurso será utilizado para a instalação de alarmes e monitoramento eletrônico nos poços semiartesianos que abastecem a cidade.
De acordo com o prefeito Flori Cordeiro, o objetivo é reforçar a segurança das estruturas do sistema de captação de água. Atualmente, o SAAE conta com 36 poços em operação, que vêm sofrendo recorrentes furtos de cabos de energia e equipamentos, comprometendo tanto o fornecimento de água potável quanto a integridade das instalações.
Os valores são provenientes do excesso de arrecadação do exercício financeiro de 2025, conforme relatório contábil da autarquia, e serão aplicados sem uso de recursos externos. Com o investimento, o município busca garantir maior proteção ao patrimônio público, prevenção de interrupções no abastecimento e segurança para os servidores e usuários.
