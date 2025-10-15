Prefeitura de Rolim de Moura convida parceiros para ornamentação da Praça Durvalino de Oliveira

Publicada em 15/10/2025 às 08h50
A Prefeitura de Rolim de Moura (RO), por meio da Fundação Municipal de Cultura e Juventude (FUNCJ), deu início à preparação para mais uma edição do Natal de Luz, tradicional evento que celebra o espírito natalino e transforma a Praça Durvalino de Oliveira em um dos principais pontos de encontro e lazer da cidade durante o período de fim de ano
Nesta edição, a administração está convidando empresas, instituições e a comunidade em geral a se tornarem parceiros do Natal de Luz, adotando um espaço da praça e participando da ornamentação natalina.
Os interessados devem procurar a Fundação Municipal de Cultura, localizada na Avenida Florianópolis, anexa à Praça Durvalino Joaquim de Oliveira, para realizar a manifestação de interesse e o mapeamento dos espaços disponíveis. O atendimento ocorre das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h. As manifestações serão recebidas até o preenchimento de todos os espaços previstos no projeto.
O Natal de Luz de Rolim de Moura é reconhecido como um dos eventos mais tradicionais do município, reunindo milhares de pessoas a cada edição. Além da decoração especial e do acender das luzes, a programação conta com apresentações culturais, chegada do Papai Noel, feira de artesanato, atividades recreativas e apresentações artísticas. O evento também movimenta o comércio local e reforça o turismo interno, atraindo visitantes de municípios vizinhos.
De acordo com a Fundação de Cultura, a ornamentação e a participação dos parceiros serão fundamentais para o sucesso desta edição, que promete manter o encanto das celebrações anteriores e proporcionar um ambiente acolhedor para as famílias rolimourenses.
