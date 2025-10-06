Prefeitura de Porto Velho intensifica modernização da sinalização para garantir mais segurança no tráfego à população

Publicada em 06/10/2025 às 11h28
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), está ampliando as ações de modernização do sistema viário, com a implantação, remoção e realocação de placas de sinalização em diversos pontos da cidade. O trabalho tem como objetivo garantir mais segurança a motoristas e pedestres, melhorar o fluxo de veículos e atender às normas técnicas de trânsito.
Cada nova placa instalada, retirada ou reposicionada é definida a partir de estudos técnicos que avaliam o volume de tráfego, o índice de acidentes registrados e a necessidade de orientar os condutores de forma mais clara. Esse planejamento garante que a sinalização esteja adequada às condições das vias e às demandas de mobilidade urbana.
De acordo com a Semtran, as equipes realizam o trabalho de forma contínua, sempre observando critérios de segurança viária. Além disso, as ações fazem parte de um processo de padronização da sinalização da cidade, em sintonia com os novos projetos de mobilidade.
RESULTADOS
No atual ciclo de serviços, os números demonstram a intensidade das ações executadas.
* Implantação de novas placas: 204;
* Remoção de placas danificadas ou sem função: 51;
* Realocação de placas para pontos estratégicos: 6.
Esses serviços são executados diretamente por equipes da Semtran, reforçando o compromisso da gestão municipal em investir em segurança e qualidade de vida para a população.
A atualização da sinalização traz reflexos diretos para quem circula pela cidade. Motoristas passam a contar com orientações mais claras e padronizadas, o que facilita a tomada de decisões no trânsito e reduz riscos de acidentes. Pedestres também são beneficiados, especialmente com a revitalização de faixas de travessia em pontos de grande fluxo.
A Prefeitura de Porto Velho reforça que a execução desses serviços é parte de um planejamento contínuo de engenharia de tráfego, voltado a atender as demandas atuais da cidade e preparar o sistema viário para os próximos anos. A divulgação dos números e critérios técnicos utilizados dá transparência ao trabalho realizado e mostra o compromisso da administração municipal com a melhoria da mobilidade urbana.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!