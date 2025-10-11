Prefeitura de Porto Velho define roteiro e logística dos passeios da Carreta Maria Furacão

Publicada em 11/10/2025 às 11h18
A Prefeitura de Porto Velho preparou uma programação especial para comemorar o Dia das Crianças neste fim de semana, dias 11 e 12 de outubro, no Parque da Cidade.
O evento, dia 11, começa às 16h e vai até às 21h, com diversas atividades gratuitas voltadas ao público infantil. No dia 12, inicia às 16h até às 20h. As ações são desenvolvidas pela Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho (Emdur) e Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer (Semtel).
Uma das atrações da programação será a Carreta Maria Furacão, que sairá todos os dias às 16h do Parque da Cidade.
O trajeto seguirá pela Avenida Calama, virando à direita até a Avenida Guaporé. De lá, a carreta sobe até a Avenida Jose Vieira Caúla, entra na Rio Madeira e retorna pela Calama, finalizando o percurso em frente ao Parque, onde será feita a troca de turma.
O tempo médio de cada percurso será de 20 minutos e o veículo comporta até 100 pessoas por vez. A cada dois trajetos, um será reservado exclusivamente para crianças com deficiência (PCD).
Para fazer o trajeto na carreta, crianças de até 11 anos devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis, enquanto adolescentes de 12 a 17 anos poderão participar sozinhos. A expectativa é atender entre 800 e 1.000 participantes por dia. Voluntários estarão auxiliando os pais das crianças na diversão.
MÚSICA INFANTIL
Além da atração da carreta, o Parque da Cidade receberá o show do Mundo Bita, com músicas que fazem sucesso entre as crianças.
A programação inclui ainda apresentações dos personagens Bozó e Lelê, sorteios de brindes, distribuição gratuita de pipoca, mais de mil lanches doados por empresas parceiras. Também haverá sorteios de prêmios no evento.
O espaço contará com brinquedos infláveis, piscina de bolinhas e camas elásticas, garantindo diversão para todas as idades.
A ação faz parte da política da Prefeitura de Porto Velho de promover lazer acessível e gratuito, fortalecendo o vínculo das famílias com os espaços públicos da cidade.
