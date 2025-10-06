Prefeitura de Porto Velho adquire 18 toneladas de ração para apoiar entidades protetoras

Publicada em 06/10/2025 às 16h21
Comprometida com a causa animal, a Prefeitura de Porto Velho adquiriu 18 toneladas de ração destinadas à distribuição entre entidades protetoras de animais e para a instalação de comedouros e bebedouros públicos em pontos estratégicos da cidade. A ação busca garantir alimentação regular para cães e gatos em situação de rua ou sob cuidado de abrigos.
A iniciativa representa um importante suporte às organizações voluntárias, fortalecendo o cuidado e o acolhimento dos inúmeros animais sob sua responsabilidade.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, a medida integra o conjunto de ações voltadas à proteção e ao bem-estar animal promovidas pelo município.
“Muitas entidades tiram do próprio bolso para comprar ração. Por isso, adquirimos 18 toneladas que serão distribuídas às organizações credenciadas junto ao município. Também estamos instalando comedouros e bebedouros para atender os animais de rua. Tudo isso, aliado à implantação da nossa Clínica do Bem-Estar Animal, colocará Porto Velho como referência na causa animal”.
Léo Moraes destacou ainda que o objetivo da gestão é assegurar que nenhum animal passe fome, seja ele resgatado ou errante.
Nos próximos dias, a Prefeitura deverá abrir um chamamento público para credenciar novas entidades protetoras interessadas em participar do programa de distribuição de ração.
