Prefeitura de Ji-Paraná lança o maior programa de asfaltamento da história do município

Publicada em 15/10/2025 às 14h33
A Prefeitura de Ji-Paraná lançou, na segunda-feira (13), o programa Asfalta JIPA + Infraestrutura Urbana, o maior projeto de pavimentação já realizado na história do município. Desenvolvida em parceria com o Governo do Estado de Rondônia, a iniciativa marca o início de um amplo investimento em mobilidade, infraestrutura e qualidade de vida para os moradores.
O lançamento oficial ocorreu no bairro Jorge Teixeira, na Rua Criciúma, onde foram iniciados 3,5 quilômetros de asfalto novo, beneficiando uma das regiões que mais aguardavam pela chegada da pavimentação. O projeto contempla a execução de serviços de drenagem e estruturação viária, garantindo durabilidade e melhor escoamento da água das chuvas.
O ato contou com a presença do governador Marcos Rocha (União Brasil), dos deputados estaduais Nim Barroso (PSD) e Laerte Gomes (PSD), da vice-prefeita Marley Muniz (PL), do secretário-chefe da Casa Civil e secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos, Elias Resende, do diretor-geral do DER, Éder Dias, do prefeito de Porto Velho, Leonardo Moraes (PODE), além do presidente da Câmara, Marcelo Lemos (Republicanos), vereadores e demais autoridades municipais e estaduais.
Durante o lançamento, o prefeito Affonso Cândido (PL) destacou o compromisso da administração municipal com a infraestrutura e o desenvolvimento urbano de Ji-Paraná.
“Esse é um dia histórico para nossa cidade. Estamos iniciando uma nova fase de obras planejadas, executadas com responsabilidade e voltadas para melhorar a vida das pessoas. O Asfalta JIPA é fruto de parceria, de gestão eficiente e do amor que temos por Ji-Paraná”, afirmou o prefeito.
O programa Asfalta JIPA + Infraestrutura Urbana prevê mais de 40 quilômetros de asfalto novo e de qualidade, contemplando diferentes bairros do município. As obras seguem um cronograma técnico definido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), com foco em mobilidade, segurança e valorização das vias urbanas.
O governador Marcos Rocha ressaltou a importância da parceria entre Estado e município para viabilizar investimentos estruturantes.
“Ji-Paraná é um polo regional e precisa de obras que acompanhem seu crescimento. Esse trabalho conjunto com a Prefeitura demonstra o compromisso do Governo de Rondônia com o desenvolvimento das cidades”, destacou.
O lançamento do Asfalta JIPA + Infraestrutura Urbana representa um marco no planejamento urbano do município, reforçando o compromisso da Prefeitura de Ji-Paraná em promover ações que impulsionam o desenvolvimento, melhoram a mobilidade e elevam a qualidade de vida da população.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!