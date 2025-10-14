Publicada em 14/10/2025 às 14h19
Outubro Rosa: Prefeitura de Jaru realiza coleta de preventivo e teste rápido nesta quarta (15) e sexta-feira (17); atendimentos serão nas UBS Osvaldo Cruz e Marlene Vaz
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, promove nesta quarta (15) e sexta-feira (17), mais uma etapa da campanha Outubro Rosa, com oferta de testes rápidos e realização de teste preventivo (Papanicolau).
O púbico alvo da ação são mulheres de 25 a 64 anos, que deverão estar com o cartão SUS ou CPF para realização de cadastro. Todos os atendimentos serão feitos por ordem de chegada.
Durante a quarta-feira, os atendimentos acontecerão na Unidade Básica de Saúde (UBS) Osvaldo Cruz, Setor 02, no período das 7h30 até as 11h30 e das 13h30 às 17h30. Na sexta-feira, a ação será na UBS Marlene Vaz, localizada no Jardim Morumbi, também das 7h30 até as 11h30 e das 13h30 às 17h30.
