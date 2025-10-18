Prefeitura de Jaru instala playgrounds nas praças do bairro Savana e do distrito Tarilândia

Publicada em 18/10/2025 às 08h52
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semecelt), segue investindo na ampliação das opções de lazer nos espaços públicos da cidade e dos distritos. Para isso, foram adquiridos quatro parques infantis completos, equipados com escorregadores, rede de escalada e passarela coberta.
Nesta sexta-feira (17), dois novos playgrounds foram instalados: um na praça do bairro Savana e outro na praça do distrito de Tarilândia. O investimento total nos quatro parques é de R$ 267.800, realizado com recursos próprios do município.
O prefeito Jeverson Lima destacou que, em breve, os outros dois parques também serão instalados nas praças dos bairros Jardim Primavera e Jardim dos Estados. “Queremos que os espaços públicos sejam locais agradáveis, onde a diversão e a convivência das famílias façam parte do dia a dia dos bairros”, ressaltou o prefeito.
