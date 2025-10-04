Prefeitura de Jaru convoca aprovados em processo seletivo para os cargos de cozinheiro e zelador

Por ASSESSSORIA
Publicada em 04/10/2025 às 10h49
A Prefeitura de Jaru publicou nesta sexta-feira, 03, edital de convocação referente ao Processo Seletivo Emergencial Simplificado Nº 002, no qual faz o chamamento de mais quatro aprovados para as funções de cozinheiro e zelador, com atuação na zona urbana.
Os convocados devem se apresentar para tomar posse do cargo em até três dias úteis, a contar da data de publicação do edital.
A documentação deverá ser enviada exclusivamente por meio de peticionamento eletrônico.
