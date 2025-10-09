Prefeitura de Espigão do Oeste realiza evento histórico no Dia das Crianças com sorteio de 80 bicicletas

Publicada em 09/10/2025 às 10h27
A Prefeitura de Espigão D’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo (SEMELC), realiza neste domingo, 12 de outubro, a partir das 16h30, em frente ao Palácio Laurita Fernandes, na Rua Rio Grande do Sul, o “Especial Dia das Crianças”, um evento que promete entrar para a história do município com muita diversão, brincadeiras e prêmios incríveis.
Com o objetivo de celebrar a alegria da infância e promover momentos de lazer e união para toda a comunidade, a ação contará com uma programação repleta de atividades e o sorteio de 80 bicicletas novinhas, além da entrega de 120 bicicletas no total, sendo 10 destinadas a cada escola municipal da zona rural, reconhecendo a distância e a dificuldade de locomoção das crianças dessa região.
Um evento histórico com inclusão e alegria para todos
A programação especial inclui uma série de atrações que vão transformar a tarde de domingo em uma verdadeira festa:
Futebol de sabão — muita diversão e risadas;
Gira Gira Radical — pura emoção e aventura;
Pula-pula — energia sem fim para os pequenos;
Pipoca e guloseimas — sabor e cheirinho de infância no ar;
E muitos outros brinquedos e brincadeiras para todas as idades.
O evento é considerado histórico por seu tamanho e simbolismo, representando uma das maiores ações de valorização da infância já realizadas em Espigão D’Oeste. A entrega das bicicletas e a variedade de atividades refletem o compromisso da gestão municipal com o lazer, a inclusão e o desenvolvimento das crianças.
“Queremos ver cada criança sorrindo e se divertindo. Esse evento foi planejado com muito amor e dedicação para que todas elas sintam-se valorizadas e incluídas. É uma festa para toda a cidade”, destacou o secretário municipal de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo Wedson Silva.
Compromisso com o futuro das crianças de Espigão D’Oeste
Além de celebrar o Dia das Crianças, o “Especial Dia das Crianças” reforça o papel da Prefeitura e da SEMELC em promover bem-estar, lazer e cultura para toda a população.
A ação busca fortalecer os laços entre famílias, incentivar hábitos saudáveis e proporcionar momentos de felicidade e convivência comunitária.
Local: Em frente ao Palácio Laurita Fernandes — Rua Rio Grande do Sul, Espigão D’Oeste
Data: Domingo, 12 de outubro
Horário: A partir das 16h30
