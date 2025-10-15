Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo para os cargos de médico psiquiatra, cozinheiro e zelador

Por ASSESSORIA
Publicada em 15/10/2025 às 15h52
A Prefeitura de Jaru publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 15, o edital de convocação nº 007 do Processo Seletivo Emergencial Simplificado nº 002.
O chamamento é direcionado para preenchimento de vagas nos cargos de médico psiquiatra, cozinheiro (zona urbana) e zelador (zona urbana). Os convocados têm até três dias úteis para se apresentarem, contando a partir da data de publicação do edital.
A entrega dos documentos exigidos para a contratação deve ser feita obrigatoriamente no formato digital, através de peticionamento eletrônico.
O edital completo está disponível no link transparencia.jaru.ro.gov.br/
