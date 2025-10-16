Publicada em 16/10/2025 às 09h55
Na tarde desta quarta-feira (15), a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), realizou o alargamento de um trecho da rua Pedro Teixeira, entre a rua Júlio Guerra e a avenida Transcontinental, em frente ao Ginásio Poliesportivo Gerivaldo José de Souza (Gerivaldão).
A intervenção faz parte do plano de reestruturação das vias urbanas da cidade e tem como objetivo oferecer um espaço mais adequado e seguro para grandes apresentações ao ar livre, além de promover um ambiente de convivência para famílias nos finais de semana e feriados.
Determinada pelo prefeito Affonso Cândido (PL), a obra compreende a retirada de parte do canteiro de concreto e a aplicação de massa asfáltica. A medida atende a uma demanda antiga da comunidade, que utiliza o local para atividades como ciclismo e caminhadas.
A equipe da Semosp utilizou maquinário especializado para a escavação, remoção do concreto e pavimentação do novo trecho, garantindo qualidade e agilidade na execução do serviço.
De acordo com o prefeito Affonso Cândido, a Prefeitura tem atuado com responsabilidade e compromisso, promovendo melhorias estruturais que beneficiam toda a população. "O alargamento da rua Pedro Teixeira, no centro, vai melhorar muito os eventos realizados em frente ao nosso Gerivaldão. Um exemplo é a instalação do Papai Noel gigante, que acontece naquela esquina. Com essa obra, as famílias poderão utilizar o espaço durante todo o ano”, destacou o prefeito.
A Prefeitura de Ji-Paraná reforça seu compromisso com o desenvolvimento urbano, priorizando obras que atendem diretamente à população e fortalecem a infraestrutura da cidade.
Fotos: Semosp / Texto: Natalino FS
