Porto Velho capacita administradores distritais, prefeito de Cacoal e governador analisam parceria, deputada destaca compra de remédio contra o câncer

Publicada em 24/10/2025 às 14h00
Governador – Possível, mas difícil de efetivação os comentários que surgiram nos bastidores da política durante a semana, de a possibilidade de Paulo Moraes Júnior, irmão do prefeito de Porto Velho Leo Moraes e presidente do Podemos no Estado ser o vice do pré-candidato a governador, deputado federal mais bem votado (85.596 votos) nas eleições de 2022, Fernando Máximo. É muito difícil uma parceria formada somente de políticos da capital vencer uma eleição a governador. A reeleição de Marcos Rocha (UB) em 2022, tendo como vice Sérgio Gonçalves (UB), também com domicílio eleitoral em Porto Velho foi exceção, mais pela soberba do senador Marcos Rogério, presidente estadual do PL, que tinha as eleições como ganha, não formatou parcerias e foi derrotado. Nas eleições de 2018, primeiro mandato de Rocha, o vice de foi José Jodan (PSL), de Rolim de Moura.
Deputado – Paulo Moraes Júnior ocupa comanda a Secretaria de Esportes e Lazer de Porto Velho e formata uma candidatura a deputado estadual, missão, à princípio, não muito difícil, pois vem se comportando bem no cargo e com chances reais de conseguir o objetivo. Já disputar as eleições como vice de Máximo é um salto no escuro, em razão de ambos buscarem praticamente os mesmos eleitores e também os votos, hoje contrários. Como em política divisão é uma prática proibida, pois somar é fundamental, acreditamos que seria, no linguajar popular “juntar nada com coisa nenhuma”, no bom sentido, lógico, pois Máximo já tem currículo político com a expressiva votação em 2022 e Moraes Júnior uma promessa.
Câncer – A chegada do medicamento Trastuzumabe Entansina, para atender pacientes em tratamento de câncer de mama HER2-positivo, um dos mais agressivos, que inclusive em inúmeros casos não recua com a quimioterapia, foi motivo de pronunciamento da deputada federal Sílvia Cristina, presidente estadual do PP da Tribuna da Câmara Federal. “O Ministério da Saúde anunciou a compra de mais de 34 mil doses do medicamento, que está incorporado desde 2022 na lista e somente agora estará disponível para o tratamento. É um avanço, uma notícia maravilhosa, que celebramos em pleno Outubro Rosa”, disse a parlamentar, que tem como missão no seu mandato a luta permanente de combate ao câncer. O remédio, segundo Sílvia, e moderno e mais eficiente e irã aumentar as chances de cura a pessoas que, muitas vezes “já estava sem esperanças”. O Ministério da Saúde anunciou a compra superior a 34 mil doses.
Distritos – Porto Velho tem área territorial maior que vários Estados e de inúmeros países. O município tem mais de 34 mil quilômetros quadrados, mais de 7,5 mil quilômetros de estradas vicinais (uma viagem de ida e volta Porto Velho a Londrina, Norte do Paraná), pouco acima de 500 mil habitantes e 13 distritos, vários em condições de se transformarem em municípios e terem vida própria. Têm distritos que ficam a mais de 400km da sede. O prefeito Leo Moraes (Podemos) realizou eleições para escolha dos administradores, que foram empossados em agosto e esta semana participaram de curso de capacitação sobre transparência, ética, controle de gastos, gestão e postura profissional, dentre outras ações. O controlador-geral do município, Jonhy Milson Oliveira Martins, destacou a profissionalização da gestão distrital. “Essa é a segunda fase, que vem após a eleição, e trata-se da capacitação dos gestores, que são um canal direto com a Prefeitura, atendendo a todos os moradores de Porto Velho – não apenas os do perímetro urbano”.
Fúria/Rezende – O assunto vem sendo comentado nos bastidores da política, mas já ganha espaços na mídia regional, mesmo de forma discreta sobre uma provável parceria entre o prefeito-reeleito de Cacoal, com mais de 83% dos votos válidos Adailton Fúria (PSD), e os aliados do governador Marcos Rocha (UB), que é pré-candidato a senador e terá que renunciar seis meses antes das eleições de outubro do próximo ano. No caso o grupo de Rocha participaria de uma parceria com Fúria, indicando o chefe da Casa Civil, Elias Rezende, para compor com Fúria na condição de pré-candidato a vice-governador. Não há dúvidas, que a viabilidade tem sentido e poderá se concretizar. Rezende é político atuante nos bastidores e um dos responsáveis pela reeleição de Rocha em 2022. Até as convenções partidárias (20 de julho a 6 de agosto) muita água irá rolar embaixo da ponte...
Respigo
Um dos institutos de pesquisas e marketing dos mais tradicionais de Rondônia é o Phoenix, do empresário Juvenil Coelho, que está completando 40 anos de atuação na Amazônia. No dia 14 de novembro o Phoenix com mais de três décadas de existência estará entregando no Restaurante Pitt Bull, ás margens do Rio Madeira, em Porto Velho, o prêmio “Emérito Edil Causa Pública”, que homenageia os vereadores, que se destacam na vida pública +++ Humilhante, vexatória a derrota do Palmeiras, na noite de quinta-feira (13) em Quito, para o LDU. A equipe equatoriana dominou o jogo desde o início, venceu por 3x0 e dificilmente deixará de se classificar para a fase final da Libertadores, devido a enorme diferença de gols +++ Na segunda-feira (27) cerca de 400 jornalistas de Rondônia estarão recebendo homenagem na Assembleia Legislativa (Ale), em solenidade à partir das 15h30 com a entrega de Voto de Louvor as profissionais de comunicação da capital e interior na Assembleia Legislativa. O deputado Eyder Brasil (PL-PVH) é o autor da homenagem ao pessoal da Imprensa
+ Em eventos comemorativos com os amigos, festas de aniversários, casamentos, outras datas não menos importantes, não pode faltar o Chopp Colônia, o melhor do Brasil.
+ Reservas pelo Disk Chopp: (69) 9 9231.2322 e 9.9231.5970.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!