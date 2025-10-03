Policiais Militares Mirins do 6º BPM realizam apresentação no encerramento do “Setembro Amarelo”

Publicada em 03/10/2025 às 10h46
No início desta semana, policiais militares mirins do 6º Batalhão de Polícia Militar, protagonizaram o encerramento das atividades do Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre a prevenção ao suicídio.
Com entusiasmo e responsabilidade, os jovens apresentaram reflexões sobre a valorização da vida, destacando a importância do diálogo, da escuta e do apoio mútuo como formas de enfrentar dificuldades emocionais.
A apresentação emocionou o público presente e transmitiu uma mensagem clara de esperança e solidariedade.
Essa ação reforçou a relevância do projeto Polícia Mirim na formação cidadã de crianças e adolescentes, incentivando-os a serem agentes multiplicadores de valores positivos dentro da comunidade.
O Comando do 6º BPM destacou o empenho dos alunos e ressaltou que iniciativas como essa não apenas fortalecem a prevenção, mas também aproximam a Polícia Militar da sociedade, promovendo um ambiente de respeito, cuidado e valorização da vida.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!