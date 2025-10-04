Polícia Militar prende suspeito de furto em resistência em Cacoal

Publicada em 04/10/2025 às 09h30
Na madrugada de sexta-feira (03), a Polícia Militar realizou a prisão de um homem suspeito de crime contra o patrimônio na cidade de Cacoal. A ação ocorreu após a Central de Operações informar que um indivíduo estaria transportando uma barra de treliça, possivelmente produto de furto, na Avenida Dois de Junho.
Durante as diligências, a equipe policial localizou o suspeito na Avenida Guaporé, carregando o objeto descrito na denúncia. Ao ser abordado, o homem não conseguiu comprovar a origem do material e apresentou informações vagas sobre sua procedência.
Diante da situação de flagrante, os policiais deram voz de prisão, mas o indivíduo resistiu e tentou fugir a pé. Após perseguição, foi necessário o uso de força moderada, incluindo algemas e agente químico, para contê-lo e garantir a segurança da guarnição.
O suspeito sofreu escoriações leves decorrentes da tentativa de fuga e da imobilização, sendo conduzido posteriormente à Delegacia de Polícia Civil, junto com a barra de treliça apreendida, para as devidas providências.
Após o registro da ocorrência, a guarnição retornou ao patrulhamento ostensivo, reforçando as ações de prevenção e combate a crimes patrimoniais na cidade.
