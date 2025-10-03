Polícia Civil recupera caminhão baú furtado em Porto Velho

Por pvhnoticias.com.br
Uma ação rápida de policiais civis da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, sob comando do Delegado Alessandro Morey nesta quinta-feira (02), recuperou um caminhão baú.
O veículo foi furtado no pátio do posto de combustíveis Carga Pesada, Rua da Beira, bairro Três Marias em Porto Velho.
Após ter ciência do crime, os Agentes passaram a fazer diligências e localizaram o caminhão em um sítio abandonado na Linha C-01, km43 da BR-319 após a ponte sobre o Rio Madeira.
As investigações continuam para chegar até os autores do furto.
