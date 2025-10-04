Polícia Civil prende suspeito de matar jovem em Presidente Médici

Publicada em 04/10/2025 às 09h15
A Polícia Civil de Presidente Médici elucidou o homicídio que vitimou o jovem Amauri Andrade Bonrukk, ocorrido na madrugada do dia 15 de setembro, na Avenida Amazonas. O crime aconteceu por volta das 3h40, quando a vítima foi surpreendida por disparos de arma de fogo em frente à residência de um amigo. Mesmo após ser alvejado, Amauri conseguiu retornar à varanda da casa, onde recebeu os primeiros socorros, mas não resistiu aos ferimentos após ser levado ao hospital.
Na manhã desta sexta-feira (03), sob o comando do Delegado Lucas Alonso Favarin, a Polícia Civil efetuou a prisão de W.O.S., apontado como autor do homicídio. Segundo as investigações, o crime foi cometido com o uso de uma espingarda. Durante a ocorrência, a Polícia Militar já havia apreendido uma motocicleta Honda Titan Fan 125 e dois aparelhos celulares, que foram entregues à Delegacia de Polícia Civil, enquanto a Perícia Técnica realizou os levantamentos necessários.
De acordo com a Polícia, as circunstâncias e as motivações seguem sendo apuradas pelo SEVIC da Delegacia de Presidente Médici. A Polícia Civil destacou que permanece firme no combate aos crimes contra a vida na região, principalmente aqueles que envolvem organizações criminosas com atuação narcoterrorista que tentam se instalar no município.
