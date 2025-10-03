Polícia Civil prende motocicleta utilizada em manobras perigosas

Publicada em 03/10/2025 às 08h50
Na manhã desta quinta-feira (02), a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia de Ouro Preto do Oeste, cumpriu um mandado de busca e apreensão contra uma motocicleta utilizada em manobras perigosas por M.F.L., de 20 anos.
A ação foi desencadeada a partir de denúncias da população e de um relatório de inteligência que comprovou a prática reiterada dos crimes de trânsito. O investigado, que possui histórico de fugas policiais, ostentava nas redes sociais vídeos realizando manobras conhecidas como “grau” ou “rolezinho”, em via pública e em pontos turísticos da cidade, como o Morro Chico Mendes, colocando em risco a vida de pedestres, turistas e crianças.
As investigações apontaram ainda que o condutor não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O veículo está registrado em nome de seu avô, que também deverá responder por infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), por permitir que pessoa não habilitada conduzisse a motocicleta.
A Polícia Civil de Rondônia reforça seu compromisso com a segurança da população e ressalta a importância das denúncias anônimas, que podem ser realizadas por meio do 197, canal disponível para o repasse de informações de forma sigilosa.
