Polícia Civil prende acusado de roubo e homicídio durante Operação

Publicada em 06/10/2025 às 14h29
A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de São Francisco do Guaporé, deflagrou, na manhã desta segunda-feira (06), a Operação “Collapsus”, com o objetivo de desarticular organizações criminosas atuantes na região.
Durante a ação, foram cumpridas 17 medidas cautelares, sendo quatro prisões temporárias e preventivas e treze mandados de busca e apreensão, todos relacionados a investigações de crimes de roubo e homicídio.
A operação contou com intenso trabalho investigativo e estratégico, reforçando a atuação integrada da Polícia Civil no combate ao crime organizado. Os presos foram encaminhados à unidade policial e permanecem à disposição da Justiça.
Reconhecida nacionalmente como a polícia mais eficiente do Brasil na elucidação de homicídios, a Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com a segurança pública, garantindo justiça, proteção e tranquilidade à população de São Francisco do Guaporé e de toda a região.
