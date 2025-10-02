Polícia Civil deflagra Operação contra organização criminosa em Ariquemes

Publicada em 02/10/2025 às 08h50
Na manhã desta quinta-feira (02), a Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Regional de Ariquemes, em conjunto com a Polícia Militar, deflagrou a Operação Hubris, que cumpriu 17 mandados de prisão temporária e 10 mandados de busca e apreensão contra membros de uma organização criminosa ligada a uma organização criminosa.
As investigações apontaram a participação de advogados, policiais penais, policiais militares e lideranças da facção, suspeitos de envolvimento em homicídios, tráfico de drogas, corrupção e outros crimes graves.
Os presos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da justiça.
A ação representa um passo fundamental no enfrentamento ao crime organizado em Ariquemes e região.
A Polícia Civil reafirma compromisso com a sociedade, atuando de forma firme e técnica para desarticular organizações criminosas.
