Polícia Civil cumpre mandados contra integrantes de facção em Cacoal

A Polícia Civil de Rondônia realizou a Operação Algoz por meio da Delegacia Regional de Cacoal e da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos (DERF). A ação teve como objetivo combater a atuação de facção criminosa na região. O trabalho contou também com apoio do Núcleo de Inteligência do 4º Batalhão da Polícia Militar.
As apurações tiveram início em junho de 2024, após a prática de um latrocínio. Nas primeiras diligências, surgiram indícios que ligaram os autores do crime a uma organização criminosa. A partir desses elementos, os investigadores identificaram dez pessoas ligadas ao grupo, entre elas indivíduos que, segundo as informações colhidas, exerciam funções de liderança local.
Com base nos resultados obtidos, o Poder Judiciário autorizou a expedição de seis mandados de busca e apreensão. O cumprimento dessas medidas pode levar à identificação de novos envolvidos e contribuir para detalhar o funcionamento da estrutura da facção.
O nome da operação foi definido em razão do significado literal do termo “algoz”, utilizado para designar quem executa penas de morte ou castigos físicos. De acordo com a investigação, os alvos atuavam como responsáveis pela aplicação de punições determinadas por lideranças hierarquicamente superiores, no âmbito do chamado “tribunal do crime”.
