PM prende suspeita e recupera moto roubada em tentativa de furto

Por Pimenta Virtual
Publicada em 02/10/2025 às 08h40
Publicada em 02/10/2025 às 08h40
Os policiais decidiram verificar a situação e, ao se aproximarem, flagraram um casal tentando furtar o imóvel, aproveitando-se da ausência dos moradores. Ao notar a presença da viatura, os suspeitos tentaram fugir correndo. O homem conseguiu escapar, mas a mulher foi alcançada e presa pela guarnição.
Durante a revista no local, além dos sinais da tentativa de furto, os militares encontraram uma motocicleta com registro de roubo.
A suspeita foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Pimenta Bueno, onde foi apresentada ao delegado de plantão para as providências cabíveis. A PM segue em diligências para localizar o outro envolvido.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!