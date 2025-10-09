Plataforma incentiva a adoção responsável, bem-estar e saúde dos pets

Publicada em 09/10/2025 às 16h29
Com a finalidade de combater maus-tratos, abandono de animais e promover adoções responsáveis, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), oferece o Sistema de Identificação Animal (Siapets), uma plataforma moderna e inovadora voltada ao bem-estar animal na capital rondoniense.
A atual gestão está ampliando o alcance e divulgação das importantes políticas públicas que realiza junto à causa animal. O Siapets foi desenvolvido para aproximar a população dos serviços municipais, tornando mais simples o acesso a informações, campanhas e atendimentos.
O sistema permite, por exemplo, registrar o histórico de saúde e vacinação dos animais, transferir tutoria com segurança e acompanhar alertas sobre vacinas e procedimentos. Vale destacar que no portal, a população encontra um conjunto de ferramentas que trazem praticidade e segurança:
* Campanhas de castração e microchipagem com agendamento on-line;
* Portal de adoção e vitrine digital de animais disponíveis;
* Sistema de busca de animais perdidos, com localização geográfica;
* Canal de denúncias de maus-tratos, com acompanhamento em tempo real;
* Carteira de Identificação Animal (RIA) com QR Code e validade oficial;
* Calendário de eventos e notícias, incluindo feiras de adoção e campanhas de vacinação.
Segundo Vinícius Miguel, a plataforma representa um gesto de carinho, respeito e compromisso com a causa animal
Desenvolvido pela Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa (SMTI), tem como foco a facilidade de utilização. O portal tem como objetivo auxiliar a população e da defesa da causa animal.
No site também é possível acompanhar a agenda de eventos voltados à causa animal e obter informações sobre o tema. Além disso, a ferramenta explica como funciona o microchip, que é uma forma segura e permanente de identificação, que aumenta significativamente as chances de reencontrar seu animal caso ele se perca. Diferente de coleiras que podem se soltar, o microchip permanece com o pet por toda a vida.
De acordo com o secretário da Sema, Vinícius Miguel, a plataforma representa um gesto de carinho, respeito e compromisso com a causa animal, que a Prefeitura de Porto Velho proporciona aos pets. “Essa iniciativa representa a transformação vidas dos pets. Todo animal resgatado merece uma nova oportunidade de ser amado e feliz e através do Siapets a população pode ter acesso a diversos serviços”, finaliza o secretário.
A plataforma já está no ar e pode ser acessada no endereço: https://siapets.portovelho.ro.gov.br/.
