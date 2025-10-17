Publicada em 17/10/2025 às 09h49
A Prefeitura de Jaru iniciou, na última quarta-feira (15), a renovação completa da sinalização da pista de caminhada da Avenida Dom Pedro.
O local recebeu uma nova pintura, com cor mais vibrante e de maior visibilidade, especialmente durante o período noturno, garantindo mais segurança para os praticantes de atividades físicas e para todos que transitam diariamente pela avenida.
O serviço foi executado pela equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seminsp), utilizando o novo caminhão de pintura, recentemente adquirido pela Prefeitura de Jaru com recursos próprios. O veículo será utilizado para reforçar a sinalização horizontal em diversas vias urbanas do município.
Segundo o prefeito Jeverson Lima, que acompanhou o andamento do serviço junto com o secretário de infraestrutura, Crhystian Figueiredo, o novo equipamento representa um importante avanço na manutenção da malha viária do município. “Com as ruas bem sinalizadas, conseguimos organizar melhor o fluxo de veículos e pedestres, garantindo uma mobilidade urbana mais segura e eficiente para todos”, destacou o prefeito.
