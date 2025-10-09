Pedro Fernandes celebra o Circuito Tarde de Lazer em Alto Paraíso e reforça compromisso com as famílias

Publicada em 09/10/2025 às 08h10
Alto Paraíso viveu um dia de alegria e união com a realização da 1ª Etapa do Circuito Tarde de Lazer – Dia da Alegria, um evento voltado às crianças e famílias do município. A ação, realizada na Praça Bosque Alvorada, contou com o apoio do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) e foi promovida em parceria com o Governo de Rondônia, por meio da Sejucel, e com a Associação Junina Caipiras da Diversidade Rondoniense (Jucadiro).
A programação reuniu dezenas de famílias e proporcionou uma tarde especial, com diversas brincadeiras (Foto: Ivan Lara)
A programação reuniu dezenas de famílias e proporcionou uma tarde especial, com brincadeiras, pula-pula, touro mecânico, piscina de bolinhas, pipoca e apresentações no show de talentos infantil.
Pedro Fernandes destacou que o projeto é um exemplo de como a política pode gerar bem-estar e aproximar o poder público da população. “Foi emocionante ver o sorriso das crianças e a alegria das famílias reunidas. O Circuito Tarde de Lazer mostra que quando o Governo e o Parlamento caminham juntos, a política cumpre seu papel de transformar dias comuns em momentos especiais”, afirmou o deputado.
O parlamentar agradeceu o apoio do governador Marcos Rocha, do secretário Paulo Higo do prefeito João Pavan, vereador Romário Aparecido e às lideranças locais que contribuíram para o sucesso do evento — José Carlos da Cruz (popular Sapecado), Val do Mercado Bom Preço, José Rocha (popular Zezinho) e Érica da Farmácia — reconhecendo o empenho e o compromisso de todos com o desenvolvimento social e comunitário de Alto Paraíso.
Para Pedro Fernandes, investir em lazer e cultura é investir em qualidade de vida. “Cada sorriso de uma criança é um lembrete de que estamos no caminho certo — o caminho de cuidar das pessoas e construir um futuro melhor para Rondônia”, concluiu.
