Parceria entre Ezequiel Neiva e prefeitura garante melhorias em estradas vicinais em Machadinho

Publicada em 02/10/2025 às 13h50
Produtores rurais tem valorizado as ações do deputado estadual Ezequiel Neiva na região (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)
O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) anunciou a destinação de R$ 955.238,94 para a recuperação de estradas vicinais em Machadinho do Oeste. O valor, já pago à prefeitura por meio de emenda parlamentar, atende a uma solicitação dos vereadores João Carlos (PP) e Reginaldo Batista (MDB), além dos colaboradores Abrahãozinho e Celso Coelho, que vêm trabalhando em prol de melhorias na infraestrutura rural do município.
De acordo com Ezequiel Neiva, a recuperação das estradas vicinais representa um avanço significativo para o escoamento da produção agrícola e o transporte da população que vive no campo. “Nosso compromisso é dar condições para que os produtores rurais tenham acesso facilitado, possam transportar sua produção com mais segurança e garantir qualidade de vida para as famílias que dependem dessas vias”, destacou o parlamentar.
O deputado também ressaltou a importância da parceria com a gestão municipal para que as obras sejam executadas de forma eficiente. “Quero agradecer ao prefeito Paulo da Remap, que tem sido um grande parceiro na busca por melhorias para Machadinho do Oeste. Quando unimos forças entre o Legislativo e o Executivo, quem ganha é a população”, afirmou Neiva.
As estradas vicinais são fundamentais para o desenvolvimento do município, especialmente pela relevância da agricultura familiar na economia local. Com a recuperação, os agricultores terão mais facilidade para acessar mercados, receber insumos e garantir o escoamento da produção, fortalecendo ainda mais o setor rural.
Ezequiel Neiva enfatizou que continuará trabalhando em defesa da agricultura familiar e da população do interior. “Nosso mandato é pautado no compromisso com quem mais precisa. Investir na recuperação de estradas é investir no futuro de Machadinho do Oeste e de toda a região”, concluiu o deputado.
O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva também destacou a importância do investimento e valorizou o empenho do parlamentar estadual. “Esse recurso é uma conquista que demonstra o compromisso do deputado Ezequiel Neiva com a nossa região. Ele tem trabalhado incansavelmente para garantir melhores condições para os produtores e para fortalecer a agricultura familiar, que é a base da nossa economia”, afirmou Wiveslando.
