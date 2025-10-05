Olheiro e foragido são presos em operações policiais em Porto Velho

Publicada em 05/10/2025 às 10h30
Na manhã de sábado , a guarnição do 5º BPM efetuou duas prisões em diferentes locais de Porto Velho. A primeira ocorrência se deu após a equipe PM do 5º Batalhão cumprir um mandado de prisão e receber informações de populares sobre a presença de R. E. O., de uma facção criminosa, na rua 13 de Setembro. O indivíduo estaria atuando como “olheiro” para traficantes da região.
Ao chegar ao local, os policiais abordaram o suspeito, que não portava nada ilícito. Contudo, ao consultar os sistemas de segurança, foi verificado que ele possuía um mandado de prisão em aberto, referente a uma condenação transitada em julgado pela prática do crime descrito no artigo 180 do Código Penal, com pena restante de um ano de reclusão.
Diante da situação, a guarnição deu voz de prisão ao acusado, informando-o sobre seus direitos constitucionais, e o conduziu à DEFLAG, utilizando algemas para garantir a segurança de todos os envolvidos, embora não houvesse lesões aparentes.
Em outra ação, a mesma guarnição estava em patrulhamento pelo bairro Três Marias quando avistou um suspeito conhecido como “Árvore”, em frente à sua residência. Ao notar a presença da polícia, ele tentou fugir para dentro do imóvel, mas foi alcançado no quintal. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, mas uma pesquisa revelou um mandado de prisão em aberto, decorrente de uma condenação pelo artigo 155 do Código Penal, com pena restante de dois anos e quatro meses.
Assim como no caso anterior, foi dada voz de prisão ao conduzido, que também foi informado de seus direitos e apresentado à DEFLAG. Neste caso, não foi necessário o uso de algemas, e Reik não apresentava lesões.
Ambas as prisões destacam a atuação da polícia no combate ao crime na região, reforçando a importância da colaboração popular na identificação de suspeitos.
