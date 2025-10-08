Publicada em 08/10/2025 às 15h44
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não haverá impunidade para os criminosos que abusam de crianças e adolescentes por meio da internet. A afirmação, em sua conta no X (antigo Twitter), foi feita em relação à terceira fase da Operação Nacional Proteção Integral III, coordenada pela Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Polícia Federal, com o apoio das Polícias Civis e deflagrada nesta quarta-feira, 8 de outubro. O objetivo foi identificar e prender criminosos envolvidos em crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes, especialmente pela internet, em todos os estados. A operação efetuou 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva, além de prender 55 pessoas em flagrante, apreender dois jovens e resgatar três vítimas.
"Hoje, demos mais um passo importante no combate aos crimes digitais. O Governo do Brasil está comprometido com a proteção de nossas crianças e adolescentes. Vamos continuar atuando para coibir os crimes cibernéticos contra nossos jovens, num trabalho permanente e integrado entre as polícias federal e estaduais"
Luiz Inácio Lula da Silva,
presidente da República
Comentários
Seja o primeiro a comentar!